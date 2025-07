emma villas codyeco lupi siena il giovane baldini chiude il roster

Emma Villas Codyeco Lupi Siena annuncia con entusiasmo il completamento del roster per la stagione 2025/26, accogliendo Tommaso Baldini, giovane talento nato nel 2005, proveniente dai Lupi Santa Croce. Dopo aver conquistato la serie B, Baldini si prepara ad affrontare una nuova sfida in Serie A2, rafforzando un reparto fondamentale per la squadra. La stagione si prospetta ricca di emozioni e sorprese: il futuro è tutto da scrivere.

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena chiude ufficialmente il proprio roster per la stagione 202526 inserendo il quarto e ultimo centrale, ovvero Tommaso Baldini (foto). Baldini, classe 2005, lo scorso anno era impegnato con i Lupi Santa Croce in serie B, torneo poi vinto dalla compagine della provincia di Pisa e adesso avrĂ l'occasione di cimentarsi con un torneo molto competitivo come la serie A2 andando a completare un reparto, quello dei centrali, che vede il confermato Ceban e i nuovi Bragatto e Compagnoni. Un'occasione importante quindi per il ventenne che fino a due anni fa era in serie C a Massa e che in B si è distinto nel ruolo.