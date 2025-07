Wimbledon day 12 | Sinner in finale

Un giorno indimenticabile per il tennis: Jannik Sinner sorprende tutti e sconfigge Djokovic in una semifinale da manuale, portandoci dritti alla rivincita con Alcaraz nella finale di Wimbledon. La tensione è alle stelle: sarà questa la volta in cui Sinner scriverà il suo nome nella storia? Non perdetevi TennisMania LIVE alle 8:15, per analisi, commenti e tutte le ultime novità dal grande palcoscenico dello sport bianco!

Jannik Sinner ferma con autorità un Djokovic non più tagliato da Slam! Come al Roland Garros, sarà ancora Carlos Alcaraz l'ultimo ostacolo verso il titolo. Riuscirà Jannik a prendersi la rivincita? Seguiteci in diretta su TennisMania alle 8:15 per analisi, commenti e ultime news sul grande tennis!

