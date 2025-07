Silvia Sardone a Lecco | La sicurezza deve essere una priorità anche per questa città

Silvia Sardone a Lecco sottolinea: “La sicurezza deve essere una priorità per questa città”. La serata, intensa e partecipata, ha evidenziato quanto i lecchesi desiderino attivamente contribuire a un ambiente più sicuro. In tanti hanno preso parte all’evento presso Palazzo Falck, dimostrando che la tutela della sicurezza è un tema sentito e condiviso. La voglia di cambiamento e di impegno civico emerge forte e chiara, aprendo nuove prospettive per il futuro di Lecco.

Serata all'insegna della sicurezza a Lecco. Un tema a noi caro e sempre più di estrema attualità. Ospite d'eccezione l' On. Silvia Sardone GIOVEDÌ 10 LUGLIO a Lecco, piazza Garibaldi n^4 presso la sala convegni di Palazzo Falck

Si è svolto nella serata di ieri, giovedì 10 luglio, presso il Palazzo Falck di Lecco, l'incontro promosso dalla Segreteria provinciale della Lega Salvini Premier sul tema della sicurezza