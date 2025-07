Marianna Alè torna al Festival Voci dal Mediterraneo | Ora sono più sicura di me Che emozione tornare a cantare a Pantelleria

Marianna Al232 torna al Festival Voci dal Mediterraneo, e la sua emozione è palpabile: “Ora sono più sicura di me”. Dopo un anno ricco di successi, tra cui la finale a “Io Canto Generation”, la giovane cantante si prepara a incantare ancora una volta il pubblico di Pantelleria. La sua passione e determinazione sono pronte a risplendere sul palco dal 24 al 27 luglio, rendendo questa edizione imperdibile per tutti gli amanti della musica mediterranea.

Dopo un anno ricco di emozioni e successi, Marianna Alè è pronta a tornare sul palco del Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo 2025, in programma a Pantelleria dal 24 al 27 luglio. Già finalista della prima edizione del Festival, Marianna ha conquistato il pubblico quest'inverno grazie alla sua partecipazione a "Io Canto Generation", dove ha raggiunto la finale nella squadra di Anna Tatangelo. In un'intervista rilasciata al podcast musicale Unplugged Playlist, Marianna ha raccontato il suo percorso nell'ultimo anno e le emozioni che sta vivendo in vista della nuova partecipazione al Festival: "Rispetto all'anno scorso mi sento molto più sicura.