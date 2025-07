Notte Gentleman al Savio Torna anche Manfredini

Notte di grande spettacolo all’ippodromo del Savio, dove i gentleman tornano protagonisti tra passione, agonismo e solidarietà. Questa sera, sette sfide emozionanti prenderanno vita a partire dalle 21, unendo sport e cuore in un evento unico. Tra gli sfidanti, spiccano Faysal Dei Greppi e Davide Zanetti, pronti a dare il massimo per un traguardo di valore. La serata si preannuncia imperdibile, perché i gentleman sono pronti a lasciare il segno.

Saranno i gentleman, questa sera, i protagonisti della serata dell’ ippodromo del Savio. Sette le sfide in programma dalle 21. Agonismo e passione si fondono con la solidarietà e sono i tratti distintivi dei gentleman italiani che sin dal prologo dedicano a Croce Rossa Italiana il loro impegno in un handicap riservato ai quattro anni, in cui Faysal Dei Greppi e Davide Zanetti correranno da favoriti contro i pari nastro Footloose Grif e Davide Zanardi, mentre tra i fuggitivi accampano concrete speranze le coppie Frankie Bright con Carlo Bonfiglioli e Funny Guy Tc con Michela Rossi. Alla seconda il testimone passerà ai tre anni, questa volta sarà Matteo Zaccherini la prima scelta del betting grazie all’allieva di casa Baldi Gioia del Ronco, diretti competitor si leggono in Ghibli dei Greppi, guidato dal toscano Del Rosso e Giò Giti, temibile atout di Patrik Romano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte Gentleman al Savio. Torna anche Manfredini

