Tragedia a Marotta di Mondolfo | spara durante una festa di compleanno e uccide una donna

Una tranquilla serata di festa si è trasformata in tragedia a Marotta di Mondolfo, when a man opened fire durante una celebrazione di compleanno, causando il decesso di una donna e ferendo gravemente un’altra. Un episodio drammatico che ha sconvolto l’intera comunità, lasciando un senso di incredulità e dolore profondo. Scopriamo i dettagli di questa terribile vicenda e come si sta muovendo la giustizia.

Una serata di festa si trasforma in incubo. Ieri sera, venerdì 11 luglio, a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino, una festa di compleanno per una bambina si è trasformata in un dramma. Un uomo armato ha fatto irruzione in un casolare e ha aperto il fuoco, colpendo due donne. Una delle vittime, Griselda Cassia Nunez, di 44 anni, è morta sul colpo, mentre la figlia, di 28 anni, è rimasta gravemente ferita. La dinamica dei fatti. Intorno alle 19, un uomo di 70 anni, armato, ha fatto irruzione nell'abitazione dove si stava celebrando il compleanno di una bambina di 5 anni, nipote della vittima.

