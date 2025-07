Cornflakes alla Nutella? È tutto vero | Ferrero compra un pezzo di Kellogg’s

Ferrero, il gigante piemontese della Nutella, fa un salto epocale nel panorama alimentare globale: con l’acquisizione di WK Kellogg per ben 3,1 miliardi di dollari, l’Italia conquista un pezzo di storia dei cereali. Un’operazione che rivoluzionerà il mercato e rafforzerà la presenza del nostro Paese nel settore. Il colosso italiano continua a scrivere pagine importanti nel mondo dell’alimentazione, portando avanti la sua tradizione di eccellenza e innovazione.

Il colosso piemontese della Nutella ha chiuso l'operazione del secolo nel settore alimentare: Ferrero ha annunciato che comprerà WK Kellogg, l'azienda statunitense che produce e vende i cereali per la colazione a marchio Kellogg's in Nordamerica, per 3,1 miliardi di dollari (quasi 2,7 miliardi di euro). L'accordo rappresenta una svolta storica che porta sotto controllo italiano uno dei marchi alimentari più iconici al mondo. Il colosso italiano ha infatti accettato di acquistare il brand versando 23 dollari per azione in contanti, segnando una delle più grandi acquisizioni nel settore agroalimentare dell'anno.

