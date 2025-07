Leoni ma non solo l’Inter valuta pure 2 alternative | già contatti – TS

L’Inter punta forte su Giovanni Leoni come nuova stella della difesa, ma non si ferma qui: il club nerazzurro sta esplorando anche due alternative promettenti, già oggetto di primi contatti. Con Leoni come obiettivo principale e un budget di circa 50 milioni di euro, l’Inter si prepara a rafforzare il reparto arretrato con decisione e strategia. Rimanete sintonizzati per scoprire quale sarà la scelta finale dei nerazzurri.

Il preferito per la difesa dell’Inter si chiama Giovanni Leoni, ma il club nerazzurro valuta anche le alternative. Sono due e peraltro il club ha già avviato i primi contatti. Il punto sul reparto arretrato da parte di Tuttosport. PREFERITO – Leoni è il vero grande obiettivo dell’Inter per la difesa. E per poterci arrivare, il club nerazzurro sta lavorando su alcune uscite, che potrebbero garantire un budget vicino ai 50 milioni di euro ( vedi articolo ). Il difensore classe 2006 del Parma è valutato, scrive Tuttosport, una quarantina di milioni. Budget che l’Inter può racimolare proprio attraverso le uscite. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni ma non solo, l’Inter valuta pure 2 alternative: già contatti – TS

In questa notizia si parla di: leoni - inter - valuta - alternative

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

L'Inter vuole Leoni come rinforzo in difesa, ma valuta anche le alternative visto che la trattativa col Parma è complicata Vai su Facebook

GdS - Non bastano i 30 mln che l’#Inter ha stanziato per #Leoni, il Parma tiene alta l’asticella ne chiede 40, considerata una valutazione eccessiva dai nerazzurri, convinti che la situazione possa cambiare col tempo. L’alternativa è #DeWinter, per cui servono Vai su X

Inter, Leoni a oltranza: Parma non scende dai 40 mln. “C’è un piano B, fumata bianca facile”; Inter punta su Leoni per rinforzare la difesa: trattativa con il Parma in corso; Corsera - Leoni, derby di mercato? Sì, ma Milan e Inter hanno entrambe un'alternativa.

Inter, Leoni a oltranza: Parma non scende dai 40 mln. “C’è un piano B, fumata bianca facile” - L'Inter vuole Leoni come rinforzo in difesa, ma valuta anche le alternative visto che la trattativa col Parma è complicata ... Da fcinter1908.it

Calciomercato Inter, l'alternativa a Leoni per la difesa - La nuova stagione, per l'Inter, inizierà ufficialmente il 26 luglio, quando squadra e staff si ritroveranno al BPER Training Center per la ripresa degli allenamenti. Lo riporta today.it