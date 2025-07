Ponte San Michele sull’Adda | sopralluogo con la commissione territorio

Lunedì 14 luglio, la commissione territorio del consiglio regionale effettuerà un sopralluogo nell’area di Ponte San Michele sull’Adda, segnando un passo fondamentale nel progetto del nuovo ponte. Un momento di confronto e dialogo tra istituzioni e stakeholder locali, volto a garantire un intervento sostenibile e condiviso. La Regione sottolinea l’importanza di questa visita come occasione per rafforzare sinergie e condividere visioni future per il territorio.

Lunedì 14 luglio la commissione territorio del consiglio regionale visiterà l’area in cui sorgerà il nuovo ponte di San Michele sull’Adda. L’obiettivo - fa sapere òa Regione - è un confronto con tutti gli stakeholders del territorio coinvolti nel progetto: le Province di Bergamo, Lecco e Monza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: territorio - ponte - michele - adda

Narni, stop all’impianto a biometano di Ponte Caldaro: “Una chiara vittoria del territorio” - La Regione Umbria ha deciso di bloccare l'impianto a biometano di Ponte Caldaro, tra Narni e Sangemini, segnando una netta vittoria del territorio.

Approvata la nomina del Commissario straordinario per il Nuovo Ponte San Michele Il Comune di Calusco d’Adda informa i cittadini che, nell’ambito della conversione in legge del Decreto Infrastrutture, la Camera dei Deputati ha approvato la nomina di un Vai su Facebook

Ponte San Michele sull’Adda: sopralluogo con la commissione territorio; Nuovo ponte tra Villa d'Adda e Imbersago: varie demolizioni di case e un imbuto al reale bisogno di traffico est-ovest; Nuovo ponte sull'Adda, il comitato di Calusco si oppone all'abbattimento delle case (e non solo).

Ponte San Michele sull’Adda: sopralluogo con la commissione territorio - Il ritrovo è previsto alle ore 10 presso il Vivaio Ardenghi (via Vittorio Emanuele II, 1622 a Calusco d’Adda). Da leccotoday.it

Ponte di San Michele, arriva il commissario. E da Paderno il progetto numero 9 - Un commissario straordinario per velocizzare il progetto del ponte alternativo al ponte stradale/ferroviario San Michele sul fiume Adda, fra Calusco e Paderno. Lo riporta ecodibergamo.it