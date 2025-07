Calciomercato Inter da Buchanan a Asllani e Sebastiano Esposito fino al futuro di Calhanoglu | il punto sui movimenti in uscita

L'Inter si concentra ora sulle uscite, con movimenti che potrebbero ridisegnare la rosa nerazzurra. Da Buchanan a Asllani, passando per il futuro di Calhanoglu e la cessione di Sebastiano Esposito, i nerazzurri stanno delineando una strategia per rinforzarsi e rinnovarsi. Dopo aver investito circa 75 milioni di euro in entrata, il club valuta le migliori opportunità per ottimizzare la squadra. Ecco il quadro completo sui movimenti in uscita dell’Inter, pronti a scrivere un nuovo capitolo.

Calciomercato Inter, da Buchanan a Asllani, passando per il futuro di Calhanoglu: il punto sui movimenti in uscita dei nerazzurri. Il calciomercato Inter sta concentrando la propria attenzione sulle cessioni, dopo aver già speso circa 75 milioni di euro sul mercato in entrata. Secondo le ultime dichiarazioni di Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato L'Originale" di Sky Sport, il club nerazzurro sta definendo la cessione di Sebastiano Esposito al Cagliari. La trattativa è vicina alla conclusione, ma i sardi devono ancora presentare un piccolo rilancio per chiudere definitivamente l'affare. Esposito, giovane attaccante classe 2002, ha vissuto una stagione in prestito all' Empoli, mostrando segnali di crescita.

