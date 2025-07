Calcio In Prima Categoria la società del presidente Giulio Del’Amico è la regina del mercato La Carrarese Giovani può sognare con l’arrivo di Costa e Da Pozzo

Nel cuore della Prima Categoria, la Carrarese Giovani si prepara a scrivere una nuova entusiasmante pagina di successo sotto la guida del presidente Giulio Dell’Amico. Dopo aver dominato in Seconda Categoria e conquistato la Coppa Toscana, ora puntano a fare il grande salto, aggiungendo esperienza e talento alla rosa. Con un mix vincente di giovani promesse e veterani di classe, vogliono recitare il ruolo dei protagonisti e lasciare il segno nel campionato.

Prendi una squadra che abbia lottato fino alla fine per vincere il campionato di Seconda Categoria, che abbia lottato fino in fondo in Coppa Toscana, fino a vincerla, aggiungile giocatori di esperienza, di grande qualità tecnica per affrontare il torneo di Prima Categoria con il dichiarato obiettivo di recitare il ruolo di primattore: ecco qua la ricetta per un istant Carrarese Giovani. Il nocchiero Giulio Dell'Amico, con il diesse Marco Vaccà, ovviamente in chiara sintonia con il tecnico Massimiliano Incerti e il dt Alberto Volpi, durante questa fase di calcio mercato hanno cercato riuscendovi di impostare una squadra pronta a competere subito sul palco appena conquistato che l'allinea ai nastri di partenza con addosso l'etichetta di matricola.