Tarros ancora un rebus i gironi di Serie B

I gironi di Serie B interregionale di pallacanestro sono ancora un rebus, e i prossimi giorni saranno decisivi per la composizione ufficiale. La Tarros Spezia si prepara con entusiasmo al suo terzo anno consecutivo in questa competizione, affrontando sfide organizzative e logistiche. Con poche formazioni iscritte e proposte di suddivisione ancora in discussione, il futuro del campionato si gioca sul filo del rasoio: qual sarà la soluzione definitiva?

Giorni cruciali quelli della prossima settimana per la composizione ufficiale dei gironi di serie B Interregionale di pallacanestro dove sarà impegnata la Tarros Spezia per il 3° anno consecutivo. Non sono mancate problematiche già al piano superiore (B Nazionale) essendoci soltanto 38 formazioni, e non 40, che disputeranno il campionato, con la Lega Nazionale di B che ha avanzato alla Federazione una proposta di suddivisione in due gironi da 19 con le squadre toscane (6 in tutto) separate: le due di Montecatini e le tre siciliane al Nord e le altre 4 toscane (la neopromossa Quarrata, Pielle Livorno, Piombino e Chiusi) al Sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tarros, ancora un rebus i gironi di Serie B

