Carrarese Ultimo fine settimana di vacanza Attesa per l’arrivo di Calabro e dei giocatori

C’è naturalmente grande fermento in casa Carrarese, che si prepara ad affrontare una nuova stagione con entusiasmo e determinazione. Con l’arrivo di Calabro e dei rinforzi, la squadra si appresta a vivere gli ultimi giorni di relax prima di immergersi nelle sfide estive. Un weekend di attesa che segna l’inizio di un nuovo capitolo, ricco di speranze e obiettivi da raggiungere. La passione non vede pause: il meglio deve ancora venire.

Ultimo weekend di vacanza per la Carrarese con la squadra che è attesa lunedì allo stadio dei Marmi per iniziare le visite mediche ed i test fisici propedeutici alla partenza per il primo ritiro di Pontremoli. La comitiva azzurra si sposterà in lunigiana martedì 15 luglio dopo aver completato la batteria di esami. L’arrivo del tecnico Antonio Calabro in città come quello di quasi tutti i giocatori è atteso già domenica sera. C’è naturalmente curiosità nel capire quale sarà la rosa che partirà per il ritiro che al momento conta soltanto un acquisto depositato in lega, quello del giovane gambiano Eliman Cham (classe 2005), oltre alla conferma del portiere Bleve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net