Calciomercato Roma Ferguson e Wesley ai dettagli | primi colpi per Gasperini

Vigilia di ritiro estivo per la Roma, pronta a mettersi al lavoro in vista di una stagione che si prospetta intensa ma sulla quale il popolo giallorosso ripone grande fiducia e speranza. Tanti gli sforzi di Gasperini per ridare slancio alla squadra, con i primi colpi di calciomercato che vedono Ferguson e Wesley protagonisti, segnando l'inizio di una nuova era e puntando a riconquistare la Champions League. Servono al più presto i primi colpi di mercato per consolidare il progetto.

Vigilia di ritiro estivo per la Roma, pronta a mettersi al lavoro in vista di una stagione che si prospetta intensa ma sulla quale il popolo giallorosso ripone grande fiducia e speranza. Tutti agli ordini di un Gasperini pronto a cancellare il disordine organizzativo degli ultimi tempi e a riportare il club in quella Champions League che manca dal 201819, fondamentale per casse e prestigio. Servono al più presto i primi colpi di mercato per sognare in grande, e al di là del centrocampo ( accordo con El Aynaoui ) questi dovrebbero essere Evan Ferguson e Wesley, profili su cui si lavora da giorni e ormai ai dettagli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Ferguson e Wesley ai dettagli: primi colpi per Gasperini

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - calciomercato - ferguson

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Roma si prepara a ripartire con entusiasmo e ambizioni alle stelle, grazie anche alla guida esperta di Gasperini, il tecnico che sa rigenerare gli attaccanti e portare energia nuova alla squadra.

New Podcast! "Episodio 306 - AS Roma a 360°: c'è l'offerta per Wesley. La Roma trova l'accordo con Ferguson: manca solo l'ok del Brighton" on @Spreaker #asroma #astonvilla #brighton #calcio #calciomercato #elaynaoui #ferguson #gasperini #rensch Vai su X

Calciomercato Gasperini pensa a Ferguson. E l’irlandese riflette sulla proposta della Roma Per la punta del Brighton si ragiona sul trasferimento con la formula del prestito. Intanto Shomudorov va al Basaksehir: affare complessivo da 6 milioni di euro" ( Andre Vai su Facebook

Roma-Wesley, si valuta offerta da oltre 25 milioni; Chi è Evan Ferguson, l'attaccante che la Roma sta per regalare a Gasperini; Gasperini pensa a Ferguson. E l’irlandese riflette sulla proposta della Roma.

IL MESSAGGERO | Sprint finale per Ferguson e Wesley, più lontano Rios: le ultime - Articolo completo: IL MESSAGGERO | Sprint finale per Ferguson e Wesley, più lontano Rios: le ultime dal blog Roma news L'articolo IL MESSAGGERO | Sprint finale per Ferguson e Wesley, più lontano Rios: ... Da msn.com

Calciomercato Roma: Wesley più Ferguson, siamo ai dettagli. Per Rios o Al Aynaoui servono 30 milioni - Wesley vuole solo la Roma, messaggio recapitato anche al Flamengo che da diversi giorni ha abbassato le richieste. Riporta ilmessaggero.it