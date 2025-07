Ternana anche Capuano verso i saluti | Cerchiamo di costruire una squadra solida

Ternana al centro delle attenzioni: con Capuano verso i saluti e un nuovo progetto in cantiere, la società lavora per costruire una squadra solida e competitiva. Il programma estivo prende forma, con l’amichevole contro il Benevento in arrivo e una rosa in continua evoluzione per la stagione 2025/2026. Lunedì, i rossoverdi si ritroveranno agli ordini di Fabio Liverani, pronti a affrontare una preparazione intensiva e mirata a confermare le ambizioni della tifoseria.

Inizia a delinearsi il programma estivo, che include anche un’amichevole con il Benevento (sabato 2 agosto al "Liberati", ore 18). Emergono intanto precise linee in merito all’allestimento della rosa 20252026. Lunedì le Fere si ritroveranno a Terni agli ordini di Fabio Liverani. Nella prima fase della preparazione si alleneranno all’antistadio e al “Liberati“. Il secondo segmento, in vista delle gare ufficiali, potrebbe svolgersi in una località alternativa. E’ un gruppo provvisorio, destinato a divenire ben diverso rispetto a quello della scorsa stagione. La necessità di ridurre il monte-ingaggi andrà infatti a determinare la partenza di altre pedine di spicco, oltre quelle già avvenute in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale di Vannucchi, Casasola e Millico approdati rispettivamente al Benevento, al Catania e al Casarano, di De Boer passato alla Salernitana da svincolato a parametro zero, di Cicerelli, Corradini e Ciammaglichella rientrati al Catania, allo Spezia e al Torino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, anche Capuano verso i saluti: "Cerchiamo di costruire una squadra solida"

