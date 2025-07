Ricadi Torre Marrana Festival | l’estate calabrese si fa palcoscenico d’eccellenza

Ricadi si prepara a vivere un’estate indimenticabile con la prima edizione del Torre Marrana Festival, un evento che trasforma il suggestivo anfiteatro di Torre Marrana in un palcoscenico di eccellenza. Dal 4 al 29 agosto, sei spettacoli imperdibili animeranno questa cornice unica, valorizzando il cuore della Calabria e il suo patrimonio culturale. Il sindaco Nicola Antonio Tripodi afferma: “Vogliamo rendere Torre Marrana un simbolo di arte e realtà.”

L'amministrazione comunale di Ricadi presenta la prima edizione del Torre Marrana Festival, una serie di sei spettacoli che si svolgeranno nel suggestivo anfiteatro di Torre Marrana tra il 4 e il 29 agosto. " Il Torre Marrana Festival nasce dalla precisa intenzione da parte mia e dell'amministrazione comunale", ha dichiarato il sindaco Nicola Antonio Tripodi, "di valorizzare un sito di grande bellezza come quello di Torre Marrana e per questo ho voluto puntare, oltre che sulla assoluta qualità dei nomi scelti, su una offerta diversificata che potesse intercettare i desideri e i gusti di un pubblico più ampio possibile come è quello che ogni estate invade pacificamente il nostro territorio".