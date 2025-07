Appello per la libertà di cura rivolto ad associazioni e singoli

Unisciti a noi nell’appello per la libertà di cura: un invito rivolto ad associazioni e singoli a difendere il diritto di scegliere, soprattutto in un momento in cui le decisioni delle istituzioni suscitano sempre più dubbi. Dopo la pandemia di COVID, è fondamentale promuovere un dialogo trasparente e rispettoso delle opinioni di tutti, affinché nessuno sia privato della propria autonomia sanitaria. La tua voce può fare la differenza.

Dopo la vicenda COVID, i dubbi su quanto imposto dalle istituzioni si stanno diffondendo, soprattutto in tema vaccini e cure sperimentali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Appello per la libertà di cura rivolto ad associazioni e singoli

In questa notizia si parla di: appello - libertà - cura - rivolto

