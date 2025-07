Il 18enne farà stabilmente parte del gruppo della prima squadra La Rinascita punta su Sankarè Bedetti saluta

Il mondo del calcio è in continua evoluzione, e le novità di questa estate ne sono la dimostrazione. Il 18enne Far224 entra stabilmente nel roster della prima squadra, mentre RBR accelera la composizione del team, lasciando spazio a un nuovo volto e salutando il veterano Bedetti. La rinascita prosegue, tra cambiamenti e conferme, alimentando l’entusiasmo dei tifosi. Per ‘Bedo’, un addio forse amaro, ma il futuro si apre con nuove sfide e opportunità.

Rbr continua a marcia spedita la composizione del suo roster, ormai quasi completo, a parte l'addio a Grande. Le ufficializzazioni di ieri riguardano il saluto a Francesco Bedetti e la conferma che Assane Sankarè farà stabilmente parte del gruppo della prima squadra. Per capitan Bedetti un addio forse amaro, dopo un'annata che lo ha visto poco in campo nella prima parte di stagione e sempre in tribuna all'arrivo di Luca Conti. Per 'Bedo' sirene da San Vendemiano, in Serie B, e un saluto alla piazza di Rimini che per lui è stata ed è casa. Francesco Bedetti ha vissuto, molto più di tanti altri, le pagine di storia più importanti dell'ultimo periodo storico biancorosso.