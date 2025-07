EMU Iris 0.12-alpha | Novità e Miglioramenti nell’Emulatore PS2

L’attesa è finita: Iris 0.12-alpha, l’ultimo aggiornamento dell’emulatore PS2, apre nuove frontiere di compatibilità e prestazioni. Sebbene sia considerato un rilascio “minore”, nasconde importanti innovazioni che preparano il terreno per futuri miglioramenti. Tra le novità principali, la transizione a SDL3 e un sistema di build rinnovato promettono un’esperienza più fluida e stabile. Scopriamo insieme come queste novità plasmeranno il futuro dell’emulazione PlayStation 2.

La nuova versione di Iris 0.12-alpha è finalmente disponibile! Sebbene questa sia considerata un’uscita “minore”, nasconde importanti cambiamenti che pongono le basi per futuri miglioramenti prestazionali. Vediamo insieme cosa offre questo aggiornamento. Le Principali Novità. Transizione a SDL3 e Nuovo Sistema di Build. Il team ha lavorato intensamente per: Migrare da SDL2 a SDL3, con tutti i vantaggi che questa nuova versione della libreria multimediale offre. Ristrutturare completamente il sistema di build, che ora si basa su CMake. Migliorare la compatibilità con macOS, grazie anche al supporto hardware di Layle che ha prestato il suo Mac Mini per i test. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net