brianza regina al velodromo pierino baffi raffica di vittorie alla tre sere di crema

La Brianza regna sovrana al Velodromo Pierino Baffi, dove tre intense sere di gara hanno visto i giovani talenti brillare sotto le stelle di Crema. I colori del Gs Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso e della Società Ciclistica Cesano Maderno si sono distinti per prestazioni straordinarie, consacrando la regione come epicentro del ciclismo giovanile. Una gara emozionante che conferma come la passione e il talento possano scrivere nuove pagine di successo.

Brianzoli padroni alla " Tre Sere di Crema " su pista che si è svolta al velodromo Pierino Baffi. Una volta ancora sono i colori del Gs Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso e della Società Ciclistica Cesano Maderno a brillare sotto le stelle del meeting giovanile riservato alle categorie Esordienti e Allievi maschile e femminile. Tra gli allievi ottima performance della coppia Cesare Castellani-Lorenzo Milani che dominano la classifica finale dopo tre giornate disputate a grandi livelli. Il tandem della Fiorin chiude la generale con 93 punti anticipando i cremonesi Umberto Vaselli e Samuel Minardi (77) e i fratelli Matteo e Nicolò Maggioni del Pedale Senaghese, che chiudono in terza posizione con 74 punti.

