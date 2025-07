Prima di definire le entrate la società deve cedere qualche elemento Ancora attiva la linea con il Milan per Pobega e Adli Akcicek un turco per sistemare la difesa E in attacco resta aperta la pista Cepeda

Il Bologna si prepara a definire le proprie mosse di mercato: prima le cessioni, poi le entrate. La strategia è chiara: fare cassa e potenziare la rosa in tutti i reparti, dalla mediana agli esterni d’attacco. Con l’offerta del Betis per Ghilardi e i nomi caldi come Akcicek, il club emiliano punta a rinforzarsi senza perdere tempo, per affrontare al meglio la nuova stagione. La pazienza però è d’obbligo, perché ogni movimento dipende dalle cessioni in corso.

Prima le uscite. E aspettando che si definiscano le cessioni, il Bologna è al lavoro per studiare nuovi rinforzi: in mediana, sulla trequarti, in difesa e nel reparto degli esterni d’attacco. Serve far cassa e le tempistiche non sono un dettaglio: è di ieri la notizia dell’offerta del Betis per il difensore centrale del Verona Ghilardi (22), obiettivo rossoblù. Ma il Bologna lavora per arrivare a Akcicek (19) del Fenerbahce, difensore di piede mancino, per avere un’alternativa a Lucumi. La clausola del colombiano è scaduta e il Bologna punta ora al rinnovo, anche se è presto per capire se il colombiano aprirà alla possibilità o preferirà rimanere in attesa di offerte, con Galatasaray, Roma, Aston Villa e Juventus che lo hanno sondato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net