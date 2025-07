Prova a rubare della carne al supermercato per fame | i dipendenti gliela regalano

In un gesto di disperazione e dignità, un pensionato di Agrigento tenta di rubare carne al supermercato per fame, ma viene scoperto e, tra lacrime, rivela la sua dolorosa storia di povertà. Un episodio che ci invita a riflettere sulla crisi silenziosa che colpisce molte famiglie italiane, dimostrando come, talvolta, la solidarietà possa arrivare dove le istituzioni sembrano fallire.

Entra al supermercato e prova ad uscire con quattro confezioni di carne nascoste malamente tra i vestiti: scoperto scoppia a piangere e racconta una storia di profondo disagio e povertà. Al centro della vicenda un pensionato agrigentino che, secondo quanto riporta il quotidiano La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

