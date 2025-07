Week end 12-13 luglio a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Vivi un weekend indimenticabile tra musica, arte e tradizione in Toscana! Dal suggestivo concerto di Danilo Rea e Michel Godard nel Chiostro di Santa Maria Novella alle atmosfere estive dell’Estate Fiesolana, passando per la Festa dell’Unicorno a Vinci e le celebrazioni di Luglio Bambino. Un’occasione unica per scoprire eventi imperdibili che renderanno il 12 e 13 luglio speciali. Preparati a vivere l’essenza toscana fino in fondo!

Danilo Rea e Michel Godard nel Chiostro di Santa Maria Novella, gli spazi estivi, l'Estate Fiesolana, la Festa dell'Unicorno a Vinci, Luglio Bambino, la Sagra della zuppa a Fucecchio, il concerto del Maggio con Mehta a Montecatini, Gianna Nannini a Pistoia Blues, il Lucca Summer Festival

