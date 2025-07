Il neoarrivato Il Milan è il passato ora la Regia

Andrea Bozzolan, il giovane talento arrivato dal Milan, porta con sé un passato ricco di successi e un futuro promettente. Con esperienze nell’Under 19 e un entusiasmo contagioso, si presenta a Reggio deciso a lasciare il segno. La sua versatilità e il talento naturale sono la chiave per rafforzare la squadra di mister Dionigi. Ora, il suo obiettivo è dimostrare tutto il suo valore e contribuire al nuovo capitolo del club.

"Ho vissuto anni bellissimi in rossonero e vinto l’Europeo con la Nazionale Under 19 (nel 2023, ndr), ma ora il mio presente è qui a Reggio e non vedo l’ora di iniziare". Andrea Bozzolan è l’ultimo acquisto (in ordine di tempo) del direttore sportivo Domenico Fracchiolla che è riuscito a mettere a disposizione di mister Dionigi un altro giovane promettente. Classe 2004 (183 cm per 78kg) è un esterno mancino che fa tutta la fascia (perfetto per il 3-5-2) e che è cresciuto nelle giovanili del Milan, prima di farsi le ossa con il Perugia (22 presenze nel 2023-2024) e nell’ultima stagione al Milan Futuro (32 gettoni) in Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net