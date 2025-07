Ai Campionati su pista di Misano Adriatico L’Atletica Pistoia Master vola Pioggia di medaglie agli Italiani

Ai Campionati Italiani su pista di Misano Adriatico, l’Atletica Pistoia Master vola alto, conquistando una pioggia di medaglie che testimoniano talento e determinazione. Se fosse una canzone, sarebbe 'Ancora tu' di Battisti e Mogol, un inno alla passione sportiva. Quattordici medaglie, tredici atleti e un risultato straordinario: un successo che rende orgogliosa tutta la comunità. È il trionfo di un team che non smette mai di sognare.

Se fosse il titolo di una canzone sarebbe ’Ancora tu’, l’indimenticabile brano di Battisti e Mogol. L’Atletica Pistoia non sbaglia un colpo e ai Campionati Italiani Individuali su pista master tenutisi a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, conquista un bottino invidiabile, fatto di 3 medaglie d’oro, 8 d’argento e 3 di bronzo. Quattordici medaglie per 15 atleti da applausi, tanti quanti hanno preso parte alla competizione in terra romagnola, 11 uomini e 4 donne. Ma vediamo nel dettaglio il comportamento degli alfieri pistoiesi. Sono saliti sul primo gradino del podio Maura Vignali, nel lancio del martello e nel lancio del martello con maniglia corta categoria F70, rispettivamente con le misure di 24,19 metri e 9,06m, e Antonio Baroncelli nel salto in alto M70 superando 1,36m. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net