Bimbo di 5 anni scomparso da un campeggio ricerche a tappeto | Aiutateci a trovarlo

Una scomparsa improvvisa scuote la tranquilla comunità di Ventimiglia: un bimbo di 5 anni, Alain Barnard Ganao, è scomparso nel nulla durante una vacanza nel campeggio “Por La Mar”. Le ricerche a tappeto sono in corso, ma il tempo stringe. Aiutateci a ritrovarlo e a riportarlo sano e salvo tra le braccia della sua famiglia. La speranza non si perde mai.

Una scomparsa misteriosa ha gettato nella paura un’intera comunità ligure. A Ventimiglia, in provincia di Imperia, un bambino di soli cinque anni è svanito nel nulla nella serata di venerdì 11 luglio. Alain Barnard Ganao, questo il suo nome, era in vacanza con la famiglia nel campeggio “Por La Mar”, nella frazione collinare di Latte, quando si sono perse le sue tracce. Il piccolo, nato a Torino e di origine straniera, era nel camping insieme ai suoi cari, ma nel tardo pomeriggio si sarebbe allontanato da solo. Da quel momento è iniziato un incubo. L’ultimo avvistamento risale alle 19:30 circa, quando un passante ha notato il bimbo da solo nei pressi di un attraversamento pedonale poco distante dal campeggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

