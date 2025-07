Bruni è del Terranuova Un nuovo ruolo per Bacis

Il calciomercato del Terranuova si infiamma con un colpo di scena: Pietro Bruni, talento cresciuto tra Cattolica Virtus e Firenze Ovest, si unisce alla squadra in un ruolo strategico. La sua esperienza e passione promettono di portare nuova energia in campo, mentre il direttore sportivo Donello Resti continua a costruire un roster competitivo e ambizioso. Ma non è tutto: l’arrivo di Bruni segna un nuovo capitolo per la squadra e i suoi tifosi, pronti a sognare in grande...

di Matteo Marzotti La tanto e attesa fumata bianca è arrivata in casa Terranuova. Pietro Bruni (nella foto a sinistra) è l'ultimo colpo di mercato messo a segno in ordine di tempo dal direttore sportivo Donello Resti. Classe 1996, attaccante, Bruni è cresciuto calcisticamente nella Cattolica Virtus, quindi nell'Isolotto per poi passare al Firenze Ovest. Figlio d'arte, il padre Massimo, oltre ad essere stato una bandiera del Legnaia, da dirigente e allenatore si è legato per oltre un decennio ai colori dell'Isolotto. Con l'Ovest Pietro va a segno per 7 volte in 23 gare giocate nel campionato di Promozione 2014-2015 e in quello successivo di Eccellenza realizza 5 reti in 22 match disputati.

