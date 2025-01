Movieplayer.it - Ben Affleck in fuga dalla sua casa di Malibu per via del fuoco, si rifugia dall'ex Jennifer Garner

Leggi su Movieplayer.it

Tra gli evacuati'incendio di Los Angeles c'è anche Ben, che è fuggitosuada scapolo diperrsi adell'ex moglie. Tra le star costrette a evacuare le proprie abitazioni per salvarsi'incendio di Los Angeles vi è anche Ben. L'attore, residente ae fresco di divorzio daLopez, ha lasciato la sua dimora da 20 milioni di dollari perrsi adell'altra sua ex moglie,. Benvive non lontano da, madre dei suoi tre figli. Non è chiaro se l'attore si sia recato da lei per controllare come stava la famiglia o se fosse rimasto lì perché era dovuto fuggire dapropria. Per il momento il quartiere di, Brentwood, .