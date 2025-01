Metropolitanmagazine.it - Tom Holland reciterà e produrrà “The Partner” di John Grisham per la Universal

Tomha stretto un accordo per recitare e produrre The, un dramma basato sul best-seller del 1997 diche Graham Moore di The Imitation Game sta sceneggiando per. Il romanzo, pubblicato l’anno dopo la nascita di, segue un socio junior di uno studio legale che ruba 90 milioni di dollari a un cliente facoltoso, finge la propria morte e fugge in Brasile. Lanon ha rilasciato dichiarazioni in merito all’impegno dinel progetto.ha un fitto programma, tra cui “The Odyssey” di Christopher Nolan, “Spider-Man 4” e potenzialmente i prossimi sequel di “Avengers”, nel corso del prossimo anno e oltre., prolifico romanziere, ha visto molti dei suoi thriller legali di successo adattati per il grande e il piccolo schermo, tra cui “Il socio” del 1993, diretto da Sydney Pollack e interpretato da Tom Cruise e Gene Hackman; “Il rapporto Pelican” del 1993, con Julia Roberts e Denzel Washington; “Il momento di uccidere” del 1996, diretto dal regista Joel Schumacher e interpretato da Sandra Bullock, Samuel L.