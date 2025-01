Ilrestodelcarlino.it - Nessuna diffamazione ad Albini. Assoluzione in appello per Lalla

Condannato in primo grado per un commento online contro l’ex capo della Squadra mobile di Macerata, è stato assolto ieri inNicolache all’epoca dei fatti, giugno 2018, era sostituto commissario della polizia di Macerata. La vicenda è legata alla promozione di Alessandroche, da Macerata, era stato chiamato a guidare la Squadra mobile di Lecce (incarico che oggi ricopre invece a Trieste). Un quotidiano online riportò la notizia di questo trasferimento, e sotto all’articolo, segretario del sindacato di polizia Coisp, scrisse un commento: "Il “normale” avvicendamento (si è detto così anche in occasione della rimozione del questore Vuono a febbraio dopo i noti fatti) arriva dopo 18anni. Una durata imbarazzante per un dirigente della Mobile. Il dottorpuò essere considerato oggettivamente tra i maggiori responsabili dell’attuale stato di cose della provincia".