Liberoquotidiano.it - Liberazione Cecilia Sala, Della Vedova (+Europa): "Siamo contenti, chiederemo a Governo di chiarire"

(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2025 "Notizia straordinariamente positivo. Un pensiero per colo che ancora restano nelle terribili carceri iraniane. Complimenti a chi ha lavorato a questo. Poialdi rendere conto dei dettaglitrattativa. Non perché riteniamo ci sia qualcosa sotto, solo per capire come è andata. In ogni caso una notizia straordinaria e positiva" così il deputato Benedettodi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev