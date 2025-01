Quifinanza.it - La legge italiana sulla shrinkflation è sbagliata, rischio procedura di infrazione

Leggi su Quifinanza.it

Il Governo italiano ha commesso alcuni errori nell’iter di approvazione dellacontro lache dovrebbe entrare in vigore il 1 aprile prossimo. Larichiesta dall’Ue per modificare aspetti della libera circolazione delle merci nel mercato unico non è stata rispettata dall’esecutivo e dal Parlamento e ora il nostro Paese rischia unadi.L’Italia è l’unico Paese dell’Ue ad aver approvato unasimile oltre alla Francia. Parigi però ha rispettato laeuropea e non rischia quindi di subire alcuna multa da Bruxelles. La norma francese inoltre èrmente diversa da quella.La normaTra agosto e dicembre 2024 il Parlamento italiano ha discusso e approvato unacontro la. Il fenomeno, conosciuto in Italia anche come sgrammatura o riporzionamento, è un metodo che le aziende produttrici di generi alimentari utilizzano per alzare i prezzi senza farsi notare dai consumatori.