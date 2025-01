Panorama.it - La California brucia e i pompieri non riescono a fermare le fiamme

La città di Los Angeles ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dei forti venti che hanno favorito la rapida diffusione di diversi incendi lungo le colline ai margini settentrionali della città. Gli incendi di Palisades e di Eaton sono andati fuori controllo nella contea di Los Angeles a causa dei venti impetuosi che hanno alimentato lein rapida evoluzione.Martedì sera i funzionari di Santa Monica hanno ordinato l'evacuazione di alcune zone della città a causa della minaccia dell'incendio di Palisades. Oltre alle persone che vivono nella piccola porzione di zona di evacuazione nella parte settentrionale della città, è ora in vigore « un avviso di evacuazione» per un'area più ampia. Ai residenti è stato detto di tenersi pronti ad evacuare. «La situazione è in peggioramento, restate al sicuro».