Germania calo degli ordini alle industrie - 54% a poche settimane dal voto Crollano le commesse da fuori area euro - 148%

Ilfattoquotidiano.it - Germania, calo degli ordini alle industrie (- 5,4%) a poche settimane dal voto. Crollano le commesse da fuori area euro (- 14,8%)

Peggio, molto peggio delle attese il dato tedesco sugli ordinativi industriali di novembre. La flessione rispetto ad ottobre è del 5,4%, quando ci si attendeva undello 0,2%. Rispetto a un anno fa la variazione è di – 1,7%. Il dato dipende soprattutto dasu larga scala per “altri mezzi di trasporto”, ovvero non auto ma aerei, navi, treni, veicoli militari. Il che attenua leggermente la gravità della flessione.La meccanica riesce ad archiviare un +1,2% e l’industria chimica +1,7%. Giù la siderurgia -1,2% e la farmaceutica -7,2%. Da segnalare il crolloprovenienti dall’estero (- 10,4%) con quelli dache segnano addirittura – 14,8%. Ennesimo pessimo segnale per unache trasettimana andrà alper le elezioni politiche del 23 febbraio.