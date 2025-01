Ilrestodelcarlino.it - E se fosse la direzione sbagliata?

Anna VagliNon c’è Dna di Louis Dassilva in via del Ciclamino né sui reperti. Nulla, quindi, lo lega in modo inequivocabile a quel garage dove Pierina Paganelli è stata colpita 29 volte. Eppure è in carcere, accusato di essere l’autore di quel crimine. Ogni contatto lascia una traccia: è il Principio di Locard, il fondamento di ogni indagine scientifica. Se Louisstato li, qualcosa sarebbe rimasto: un’impronta, una qualsiasi traccia. Il Dna non mente. Non si lascia influenzare, non si presta a interpretazioni. Il Dna è il “testimone muto” del processo penale: imparziale, preciso, definitivo. Eppure, la scena del crimine ci restituisce solo tracce frammentarie e profili genetici sconosciuti, degradati e incapaci di offrire risposte certe. Così, l’attenzione si sposta altrove: un video della telecamera CAM-3.