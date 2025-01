Sport.quotidiano.net - Basket, coppe europee: Tortona fa sua gara 1 del play-in di Champions

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 7 gennaio 2025 – È di una vittoria e una sconfitta il bilancio delle squadre italiane nel primo martedì dididel 2025. Le note più liete per i colori italiani arrivano dallaballLeague: nella massima competizione per club targata FIBA, infatti, è arrivato il successo della Bertram Derthonache, tra le mura amiche del PalaFerraris di Casale Monferrato, si è imposta nel primo match del-in sconfiggendo 69-59 i greci del Peristeri. A guidare i leoni piemontesi a questa preziosa vittoria è stato un Tommy Kuhse da 16 punti e 9 assist (6/9 dal campo per lui). Prezioso, però, anche il contributo di Tommaso Baldasso (9 punti) e di un Ismael Kamagate molto solido nel pitturato (8 punti conditi con altrettanti rimbalzi). Il successo tortonese è maturato in rimonta, perché il Peristeri nel secondo quarto, sulle ali dell’accoppiata formata da uno scatenato CJ Harris (migliore dei suoi con 17 punti) e da Chris Coffey, ha cercato di prendere il sopravvento schizzando a +10 (30-20).