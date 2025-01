Ilrestodelcarlino.it - A Natale un aiuto per la ricerca. Ior, i biglietti vincenti della lotteria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Estrazione deiIor ’Avinci per aiutare’ per supportare lascientifica, per sostenere il lavoro deitori dell’Irst di Meldola e portare al più presto le più innovative opportunità di cura al letto del paziente oncologico. Anche quest’anno la causa specifica era l’avanzamento degli studi portati avanti presso l’Istituto intitolato alla memoria del prof. Dino Amadori riguardanti l’immunoterapia. Per il territorio di Forlì-Cesena l’evento si è tenuto al centro commerciale Montefiore. L’adesione all’iniziativa è stata da record: sono stati infatti distribuiti 54862su 60mila disponibili, di cui 17241 solo nella provincia di Forlì-Cesena: questo ha portato ad un incasso di più di 137.000 euro, cui si aggiungono 38.000 euro di sponsorizzazioni dei partner.