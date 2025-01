Inter-news.it - Trevisani: «Asllani? Colpe ovunque, sì. Ma non solo, altri 4 nomi»

Leggi su Inter-news.it

, commentando la partita tra Inter e Milan di Supercoppa italiana, ha voluto difendere. Nonlui ilvole a detta sua.PARTITA BELLISSIMA – Riccardoha raccontato per Mediaset la partita tra Inter e Milan, finale di Supercoppa italiana. Il telecronista, poi a Cronache di Spogliatoio, ha commentato la partita di Riad: «Una delle più belle partite commentate nella mia vita anche per l’imprevedibilità totale. Al 2-0 pensavo potesse finire 5-0, invece al 2-1 immediato ho pensato potesse rimetterla in piedi il Milan ma non che la vincesse 3-2. Il 3-2 non si spiega ed è la bellezza del calcio. Non pensi mai che la favorita va avanti 2-0 al 50? e vincono gli».e l’analisi di Inter-Milan: a difesa diERRORI – Poi lo stessoha voluto spezzare una lancia in favore di Kristjan, protagonista in negativo della partita: «Purtroppo, in ogni gol del Milan c’è scrittoda tutte le parti, perché è lui che perde il taglio di Leao, che perde il pallone del 2-1, anche se c’è un mezzo fallo, e quindi inevitabilmente diventa lui ilvole.