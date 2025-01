.com - Top of the Music by FIMI/GfK 2024, conferme urban e una nuova avanzata femminile

Le classifiche delle vendite annuali in Italia, i Top of theby/GfK, vedono un incremento della presenzae la conferma di artistiin vetta, tra Mahmood, Tony Effe, Geolier e LazzaIl mercatoale delsi chiude con un bilancio estremamente positivo, tra dati significativi per lo streaming e un importante incremento della presenzanelle classifiche annuali Top of theby/GfK, le uniche che comprendono tutti i canali di vendita e di ascolto esistenti (canali: fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming).Si tratta infatti di un anno che ha visto importanti traguardi raggiunti grazie a una maggiore diversificazione dell’offertaale – con l’esito, ad esempio, del riavvicinamento del pop ai gradini più alti dei diversi podi settimanali – e al ruolo sempre più centrale delle artiste italiane e internazionali.