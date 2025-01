Ilrestodelcarlino.it - SuperEnalotto, vinti a Sasso Marconi 100mila euro

(Bologna), 7 gennaio 2024 -, vincita a. Non solo Lotteria Italia, ci sono anche altri giocatori baciati dalla fortuna. Nel Bolognese centrato un 5 da quasi: per l'esattezza il fortunato porta a casa 99.636,96. La giocata è stata realizzata nel punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in viale Kennedy, 23. Festa quindi a, la combinazione vincente è stata: 31 – 42 – 43 – 63 – 83 – 86 – J 37 – SS 86. Ma si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di, con il Jackpot che arriva a 55,3 milioni diin palio per il concorso di questa sera martedì 7 gennaio 2025. Il concorsoSuperStar di sabato 4 gennaio ha assegnato ben 327.546 vincite. L’ultimo “6” da 89,2 milioni diè stato centrato a Riva del Garda (TN) il 15 ottobre 2024 con una schedina da 3