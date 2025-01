Ilrestodelcarlino.it - Studente scaricato dall’autista sulla Porrettana, Flixbus avvierà indagini interne

Bologna, 7 gennaio 2025 –intende fare chiarezzadisavventura capitata a Giuseppe De Nicolo,e lavoratore,da un autista lungo la statale 64, vicino alla tangenziale di Bologna, da solo e di notte. De Nicolo stava viaggiando da Trento con regolare biglietto per Bari: a Bologna il giovane doveva cambiare pullman, ma qualcosa è andato storto e l’autista lo ha ‘mollato’, dopo avergli contestato la prenotazione. Da lì, il ragazzo ha dovuto chiamare un taxi a proprie spese, per farsi accompagnare alla stazione dei treni e, da lì, prendere un convoglio per il capoluogo pugliese. Sollecitata,fa sapere: “Porteremo avanti tutte le dovuteper accertare le eventuali responsabilità da parte degli autisti coinvolti, al fine di poter prendere tutti i provvedimenti che si renderanno necessari”.