Sci alpino, i fasti lontani dell'Italia a Madonna di Campiglio: dal poker di Thoeni al tris di Tomba

La Coppa del Mondo di sci2024-2025 torna in Italia e domani giunge adi: si corre sulla mitica 3-Tre in uno slalom che è una classica vera e propria del Circo Bianco e che ha visto l’Italia guadagnarsi grandissime soddisfazioni specie negli anni passati.Gustavoha piazzato un bellissimoin questo contesto con le due vittorie in gigante nel gennaio 1970 e i successi in slalom nel 1971 e nel 1972. Vittorie che si fermano a quattro, ma non i grandi piazzamenti: il 73enne valtellinese riuscì a salire sul podio nello slalom 1970, nel gigante 1971, nello slalom 1972 e nello slalom 1976.Gli altri grandi protagonisti su questa pista sono stati Albertoe Piero Gros. Il fuoriclasse emiliano ha piazzato un bellissimocon le prime due vittorie nel 1987 e nel 1988 e il terzo successo nel 1995, quando ci fu doppietta sul podio con Konrad Kurt Ladstatter.