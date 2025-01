Terzotemponapoli.com - Napoli: chi potrebbe arrivare per l’attacco? E Ngonge…

Il reparto offensivo del: di seguito un articolo tratto dall’edizione odiern de Il Mattino. “Conte guarda alla Premier, un campionato che conosce come le sue tasche. Il Manchester United ha messo Marcus Rashford in lista di sbarco e la tentazione c’è: ma poi c’è anche lo stipendio da 15 milioni di sterline che, pure se condiviso, è inavvicinabile per le politiche azzurre”.Se-Rashford non s’ha da fare. “Ma occhi aperti lì: non a caso c’è il giovane Jhon Duran che tanto piace al(che non ha slot liberi) e che se l’Aston Villa apre alla cessione già adesso, De Laurentiis è pronto a chiudere. Ha le caratteristiche per fare più ruoli. Costa almeno 40 milioni. Ma Manna è in costante contatto con il suo staff”.Qualora Ngonge lasciasse il.Di seguito un altro articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino.