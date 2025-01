Ilgiorno.it - La Befana del metrò. Carbone ed energy drink: "Politici, fate presto"

All’onorevole Fabrizio Sala ha spedito una manciata diperché "non si è interessato al prolungamento della metropolitana fino a Monza nemmeno sollecitato da 9.700 cittadini" che lo hanno votato. Lo stesso hanno ricevuto altri colleghi di Sala alla Camera e senatori, da Paola Frassinetti a Bruno Marton, per arrivare ai consiglieri regionali Jacopo Dozio e Fabrizio Figini. Qualcun altro, invece, ha trovato nella calza virtuale inviata dall’associazione HQ Monza, bibite energetiche e pure una medaglia. Per l’onorevole Andrea Crippa e i consiglieri al Pirellone Alessandro Cornetta e Gigi Ponti serve una carica in più perché "non si sono interessati abbastanza" e per questo dovrebbero "metterci più energia". Mentre al capo dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, al senatore di Forza Italia Adriano Galliani e alla consigliera regionale (e comunale a Monza), Martina Sassoli è arrivata anche una medaglia.