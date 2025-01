Unlimitednews.it - Ivan Geliukh nuovo Chief Executive Officer di DRI

ROMA (ITALPRESS) – DRI, la società del gruppo privato ucraino Dtek che opera in Europa nel settore delle rinnovabili, annuncia la nomina didal primo gennaio.prende il posto di John Stuart che ha guidato DRI per circa tre anni, facendola crescere con successo fino a farla diventare uno dei principali operatori nel settore delle rinnovabili nei mercati in cui opera: Croazia, Italia, Polonia e Romania. Nel corso del mandato di John Stuart, DRI è cresciuta sviluppando impianti rinnovabili e sistemi di accumulo per 1,4GW con un team internazionale di quasi 100 professionisti presenti in sei uffici.“E’ stato un piacere far crescere DRI da start-up a Pmi consolidata nella produzione di energia con la missione di accelerare la transizione energetica in Europa.