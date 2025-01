Agi.it - Iraniano arrestato, resta il parere negativo del pg sui domiciliari

AGI - Alla procuratrice generale Francesca Nanni che ha datoaiper Abedini Najafabani non sono arrivati negli ultimi giorni nuovi documenti dalla difesa e nemmeno note dagli Usa che chiedano l'estradizione dell'ingegnere. Se non ci saranno "novità", viene spiegato in ambienti giudiziari, la Procura Generale non farà altre mosse fino all'udienza del 15 gennaio davanti alla Corte d'Appello chiamata a valutare l'istanza dell'avvocato Alfredo Di Francesco. La pg non ha evidentemente considerato efficace l'integrazione della difesa che, dopo il, aveva portato a garanzia dell'assenza di pericolo di fuga le rassicurazioni dell'Ambasciata iraniana. Fino all'udienza, in linea teorica, potrebbe cambiare il suorispetto alla possibilità che lasci il carcere di Opera dove è detenuto dal 16 dicembre con l'accusa dagli Stati Uniti di aver supportato i pasdaran di Teheran nell'acquisizione di componenti tecnologiche a duplice uso civile e militare montate sui droni in uso al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione.