Iltempo.it - Iran, mullah rimprovera una ragazza senza velo: lei gli strappa il turbante e lo indossa

Leggi su Iltempo.it

All'aeroporto di Teheran, una giovane donnaè statata da unper il suo abbigliamento considerato non conforme alle norme islamiche. La, non si è lasciata intimidire: si è avvicinata al religioso, gli hato ildal capo e, dopo averlo srotolato, lo hato come. Nel frattempo, ha continuato a protestare e a esprimere la propria rabbia. La scena, ripresa in un video, è stata condivisa sui social da Masih Alinejad, nota giornalistaiana e attivista per i diritti delle donne, nonché presidente del Women's Liberty Congress (WLCongress). “Una donna coraggiosa all'aeroporto Mehrabad di Teheran ha affrontato un religioso che la molestava perché nonva l'hijab. In un atto di straordinaria sfida, gli ha tolto ile lo hato come una sciarpa, trasformando l'oppressione in resistenza”, ha scritto l'attivista su X.