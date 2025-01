Calciomercato.it - Inter, piove sul bagnato dopo il derby: emergenza totale per Inzaghi

Sconfitta dolorosa in Supercoppa contro i cugini del Milan per la squadra nerazzurra: anche l’infermeria e gli infortuni agitanorimontata e beffata nel recupero dal Milan: è amare la notte di Riad per la truppa di Simone. Niente poker consecutivo in Supercoppa per i nerazzurri e il tecnico piacentino, che devono inchinarsi alla fine al ‘Diavolo’ trascinato da un super Leao.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itI campioni d’Italia si illudono sul 2-0le zampate di Lautaro Martinez e Taremi, prima di cedere il passo ai cugini rossoneri e subire un incredibile rimonta. Un’che sembrava in controllo della situazione e che invece è crollata sul più bella in Arabia Saudita. Sfuma così il primo trofeo stagionale per, che adesso dovrà ricaricare le batterie a una squadra apparsa stanca e poco brillante nella seconda parte di gara.