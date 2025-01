I giganti europei prendono in prestito gli occhi per premiare l’ex nazionale inglese lontano dal Manchester United

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-07 14:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Secondo quanto riferito, Borussia Dortmund e Milan avrebbero chiesto informazioni in merito a un contratto diper l’attaccante delMarcus Rashford.L’Athletic afferma che i due club hanno preso contatti con loper comprendere il pacchetto finanziario necessario per allontanare Rashford dall’Old Trafford.Si pensa che losia disposto a vendere o prestare Rashford questo mese nel tentativo di togliere dal conto salari il giocatore, che si ritiene guadagni più di £ 325.000 a settimana.Il 27enne ha dichiarato di recente di essere “pronto per una nuova sfida”, suscitando suggerimenti che il suo periodo allopotrebbe finire.