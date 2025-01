News.robadadonne.it - Chi è suor Simona Brambilla, prima donna Prefetto in Vaticano

C’è una, per lavolta, nominatain; è, scelta da Papa Francesco per guidare, assieme al cardinale Angel Fernandez Artime, nominato Pro-, il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società.Fino al 2023 la religiosa delle Missionarie della Consolata aveva ricoperto il ruolo di Segretario della stessa istituzione, ed era stata la secondaa ricoprire un incarico nella Curia romana, dopoAlessandra Smerilli, assegnata, nel 2021, al Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.Originaria di Monza,compirà 60 anni il prossimo 27 marzo; superiora generale in Italia delle Missionarie della Consolata, è stata missionaria in Mozambico e ha un diploma di infermiera professionale: ha guidato l’Istitutoe Missionarie della Consolata dal 2011 fino al 2023.